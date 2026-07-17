2,94 promil alkolle çarpıp kaçmıştı! Kurye davasında çıkan tahliye kararı acılı aileyi isyan ettirdi!
Samsun'un Bafra ilçesinde 2,94 promil alkollüyken motosikletli kurye Murat Önder'e çarparak ölümüne neden olan emekli polis memuru İ.D., yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bafra Adliyesi'nde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu. Verilen cezayı ve tahliye hükmünü adliye çıkışında değerlendiren acılı aile, tahliye kararının kendilerini derinden yaraladığını belirterek hukuki mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerinin altını çizdi.
Duruşma sonrasında adalet arayışını sürdüreceğini ifade eden Murat Önder'in eşi Hediye Önder, kocasının ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına isyan etti. Karar sonrası hislerini kamuoyuyla paylaşan Önder, "Alkollü bir sürücü eşime arkadan çarptı. Eşimi orada bırakıp kaçtı. Eşim hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Geride iki çocuğumuz, ben ve eşimin acılı ailesi kaldık. Bu kişi bugün elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Adalet istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım ve bütün yasal yolları kullanacağım" ifadelerini kullandı.
Ailenin avukatı Tunahan Gök ise müvekkilinin kazada hiçbir kusurunun bulunmadığını vurguladı. Hukuki sürecin henüz bitmediğini aktaran Gök, mahkeme hükmünü bir üst derece mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı. Sanığın en ağır cezayı alması için çalışacaklarını belirten Avukat Gök, "Sanık alkolü bilerek ve isteyerek kullanmış, ardından alkollü şekilde aracın direksiyonuna geçmiştir. Meydana gelen ölüm bir şanssızlık değil, açık bir sorumsuzluktur. Bu kararı kabul etmiyoruz. Dosyayı üst mahkemeye taşıyacak ve sanığın en ağır cezayı alması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
Yargılamaya konu olan ölümlü kaza, 26 Mayıs tarihinde Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelmişti. İ.D. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarında bulunan 42 yaşındaki kurye Murat Önder'in motosikletine çarpmış, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kurye kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden ayrılan hafif ticari araç sürücüsü İ.D., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, emekli polis memuru olduğu tespit edilen sürücünün kaza anında 2,94 promil alkollü olduğu kayıtlara geçmiş ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.