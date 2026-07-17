2,94 promil alkolle çarpıp kaçmıştı! Kurye davasında çıkan tahliye kararı acılı aileyi isyan ettirdi!

Ailenin avukatı Tunahan Gök ise müvekkilinin kazada hiçbir kusurunun bulunmadığını vurguladı. Hukuki sürecin henüz bitmediğini aktaran Gök, mahkeme hükmünü bir üst derece mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı. Sanığın en ağır cezayı alması için çalışacaklarını belirten Avukat Gök, "Sanık alkolü bilerek ve isteyerek kullanmış, ardından alkollü şekilde aracın direksiyonuna geçmiştir. Meydana gelen ölüm bir şanssızlık değil, açık bir sorumsuzluktur. Bu kararı kabul etmiyoruz. Dosyayı üst mahkemeye taşıyacak ve sanığın en ağır cezayı alması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.