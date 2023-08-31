3 araca çarptı kaçmıştı: Refüje çıkıp direği devirdi

Elazığ’da 3 araca çarpıp kaçan alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada sürücü yaralandı.

3 araca çarptı kaçmıştı: Refüje çıkıp direği devirdi
3 araca çarptı kaçmıştı: Refüje çıkıp direği devirdi
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, merkeze Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0532 plakalı otomobili ile daha önce başka bir mahallede 3 araca çarpan sürücü H.S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada aydınlatma direği devrilirken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan ölçümde sürücünün 300 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil ve devrilen direk ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # trafik kazası # Elazığ
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