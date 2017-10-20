3 bin öncesine dayanan bir haberle devam ediyoruz... Anadolu topraklarında 3 bin yıldır aynı hamam tasının kullanıldığını biliyor muydunuz? Bizler; Firigler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçukluluların kullandığı hamam taslarını modern çağda kullanan tek milletiz.

Dile kolay tam 3 bin yıl...Omphaloslu Phiale... Türkçesi: Göbekli tas... Bu tas Antik Çağ’da tanrıların elinde resmedilmişti.Arkeolog ve kültür tarihçi Prof. Dr. Recep Meriç göre eski çağdan günümüze Anadolu coğrafyasında, aynı hamam tası kullanılıyor.Sıhhatler olsun sözü de buradan geliyor.Göbekli hamam tasını Firigler, Romalar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkler kullandı.3 bin yıl önce Omphaloslu Phiale’den yani göbekli tastan kutsanmış su dökülerek şifa dağıtıldığına inanılıyordu. Türkler de göbekli tasın içine ayetler yazdı. Bu tastan yıkanmanın şifalı olduğu düşünüldü; tıpkı 3 bin yıl önce antik çağdaki tanrılar gibi.Prof. Dr. Recep Meriç, Türklerin uygarlıkların son temsilcisi olduğunu söyledi.