3 Ekim Cumartesi Haritası Güncellendi: 1 Otoyol ve 3 Ana Arterde Şerit Kalmadı!

Hafta sonu şehir içi ve şehirler arası güzergahlarda direksiyon başına geçecek sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) hayati bir yol durumu bülteni paylaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
3 Ekim Cumartesi Haritası Güncellendi: 1 Otoyol ve 3 Ana Arterde Şerit Kalmadı!
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 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yayımlanan güncel rapora göre; İzmir Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu Gaziantep OSB kesimi, Ankara-Konya aksı ve Kemikli Rampası başta olmak üzere kilit güzergahlarda ekim ayı boyunca sürecek gece şerit kapatmaları, kavşak düzenlemeleri ve bölünmüş yollarda karşı platformdan çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle İzmir Çevre Otoyolu'nda gece saatlerinde trafiğin tek şeride düşürülmesine, Başkent çıkışındaki yön kapatmasına ve Mekece ile Kemikli Rampası'ndaki çift yönlü geçişlere karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme işaretçilerine harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah cumartesi gününe ait detaylı yol haritası:

İZMİR ÇEVRE OTOYOLUNDA 1 AYLIK GECE ŞERİT KAPATMASI

İzmir Çevre Otoyolu (6. Sanayi Kavşağı - Fahrettin Altay Kavşağı Arası): Otoyolun 0 ile 2. kilometreleri arasındaki bağlantı kollarında yol yapım çalışmaları başlatılmıştır. 01.10.2026 – 31.10.2026 tarihleri arasında her gün gece saat 22:00 ile 05:00 aralığında orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılmaktadır. Bu saatlerde ulaşım yalnızca sağ şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.
TAG (Tarsus - Adana - Gaziantep) Otoyolu: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden verilmektedir.

BAŞKENT VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Ankara - Konya Yolu (56-59. km / Karahamzalı Mevkii): Yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, karşı istikamet olan Konya-Ankara yönünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.
Kayseri - Niğde Yolu (22-26. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak aktarılmaktadır.
Gerede - Çerkeş Yolu (2-5. km / Kemikli Rampası): Kemikli Rampası mevkiindeki yapım çalışmaları sebebiyle Gerede istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak devam etmektedir.

MARMARA, EGE VE İSTANBUL ÇEVRE BAĞLANTILARI

Bozüyük - Bilecik - Mekece Yolu (2-7. km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Bilecik-Mekece yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
Kurtköy - Şile Yolu (33-34. km): Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin çalışma sahasındaki işaret ve işaretçilere azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU GÜZERGAHLARI

Çorum - Amasya İl Sınırı - Merzifon Yolu: Muhtelif kesimlerde yürütülen fiber optik kablo altyapı tesisi çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerlemektedir.
Ardahan - Şavşat Yolu (16-22. km): Yol yapım çalışmaları sürdüğünden sürücülerin yönlendirme levhalarına uyması önem taşımaktadır.
Diyarbakır - Siverek Yolu (21-23. km): Yol yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü şeritler üzerinden sağlanmaktadır.

KAR VE TİPİ NEDENİYLE KAPALI YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim 2026 tarihli güncel bülteni itibarıyla, ülke genelinde kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan herhangi bir yol kesimi bulunmamaktadır.

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