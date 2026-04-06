3 gündür aranıyordu, acı haber geldi! Kayıp şoför Beyoğlu'nda aracının içinde ölü bulundu

İstanbul'da kendisinden haber alınamadığı için üç gündür polis ekipleri tarafından kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni bulundu. Çiftlikci, Beyoğlu ilçesinde yol kenarında park halinde olan ve şoför olarak çalıştığı aracın içinde ölü olarak tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇTA TESPİT ETTİ

Kayıp ihbarının ardından emniyet güçleri tarafından başlatılan arama çalışmaları acı bir sonla tamamlandı. Üç gündür aranan Mehmet Çiftlikci'nin şoförlük yaptığı araç, Beyoğlu'nda yol kenarına park edilmiş halde bulundu. Durumu fark eden polis ekiplerinin araçta ve çevrede yaptığı incelemeler sonucunda, Çiftlikci'nin şoför koltuğunda hareketsiz bir şekilde durduğu ve hayatını kaybettiği kesinleşti.

"BABASI DA AYNI, ONU DA BEN BULDUM"

Babasının ölüm haberini alan Sefa Çiftlikci, hızla olayın yaşandığı bölgeye intikal etti. Karşılaştığı manzara karşısında adeta yıkılan ve gözyaşlarına boğulan genç adamı, olay yerinde bulunan yakınları teselli etmeye çalıştı. Yaşadığı büyük acı esnasında ailesindeki bir başka kayba ve ölüm şeklindeki benzerliğe dikkat çeken Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, park halindeki araçta ve Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni üzerinde gerekli adli prosedürleri uyguladı. Olay yerinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından, Çiftlikci'nin cenazesi daha ileri işlemler için ambulansla hastaneye kaldırıldı.