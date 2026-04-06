3 gündür aranıyordu, acı haber geldi! Kayıp şoför Beyoğlu'nda aracının içinde ölü bulundu

İstanbul'da polis ekiplerince üç gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci, Beyoğlu'nda şoförlüğünü yaptığı park halindeki aracında ölü bulundu.

Simge Sarıyar
3 gündür aranıyordu, acı haber geldi! Kayıp şoför Beyoğlu'nda aracının içinde ölü bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da kendisinden haber alınamadığı için üç gündür polis ekipleri tarafından kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni bulundu. Çiftlikci, Beyoğlu ilçesinde yol kenarında park halinde olan ve şoför olarak çalıştığı aracın içinde ölü olarak tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇTA TESPİT ETTİ

Kayıp ihbarının ardından emniyet güçleri tarafından başlatılan arama çalışmaları acı bir sonla tamamlandı. Üç gündür aranan Mehmet Çiftlikci'nin şoförlük yaptığı araç, Beyoğlu'nda yol kenarına park edilmiş halde bulundu. Durumu fark eden polis ekiplerinin araçta ve çevrede yaptığı incelemeler sonucunda, Çiftlikci'nin şoför koltuğunda hareketsiz bir şekilde durduğu ve hayatını kaybettiği kesinleşti.

"BABASI DA AYNI, ONU DA BEN BULDUM"

Babasının ölüm haberini alan Sefa Çiftlikci, hızla olayın yaşandığı bölgeye intikal etti. Karşılaştığı manzara karşısında adeta yıkılan ve gözyaşlarına boğulan genç adamı, olay yerinde bulunan yakınları teselli etmeye çalıştı. Yaşadığı büyük acı esnasında ailesindeki bir başka kayba ve ölüm şeklindeki benzerliğe dikkat çeken Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, park halindeki araçta ve Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni üzerinde gerekli adli prosedürleri uyguladı. Olay yerinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından, Çiftlikci'nin cenazesi daha ileri işlemler için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandıMHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandıSiyaset
Komşular arasında kedi besleme kavgası: Balta ile saldırdı, oğul yaralandıKomşular arasında kedi besleme kavgası: Balta ile saldırdı, oğul yaralandıYurt
istanbul kayıp
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı
12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
350 bin TL için 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu 350 bin TL için 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu
BİM’den kaçırılmayacak fırsat! BİM’den kaçırılmayacak fırsat!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?