“3 gündür beslemedik” demişti: Açlıktan ölen bebek için 4 tutuklama

İstanbul Fatih’te henüz iki aylık bir bebek açlıktan hayatını kaybetti. Yılbaşı akşamı acil yardım hattını arayarak “Bebeğim nefes almıyor” diyen 19 yaşındaki anne Y.Y.’nin çağrısı üzerine eve giden sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

5 Kasım’da 3 kilo 200 gram olarak doğan bebeğin, aradan geçen iki ay içinde gelişmek yerine kilo kaybettiği ve yalnızca 2 kiloya düştüğü tespit edildi. Sağlık ekipleri bebeğin karnının içeri çökmüş halde olduğunu rapor etti.

Olayın ardından polis tarafından sorgulanan genç anne, “Son 3 gündür bebeği beslemedik. Bebeğim dün öldü.” diyerek trajediyi anlattı. Bu ifadelerin ortaya çıkması üzerine anne Y.Y., imam nikahlı eşi B.Y. ve Y.Y.’nin anne babası gözaltına alındı.

Savcılık olayın sıradan bir ihmal değil, ağır bir suç kapsamında değerlendirildiğini belirterek şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken, hastane kayıtları ve tanık ifadeleri de soruşturma dosyasına dahil edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, bebeğin açlıktan öldüğü şüphesiyle gözaltına alınan dört kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karar gerekçesinde, “Şüphelilerin ihmali davranışla kasten adam öldürme suçunu işledikleri” değerlendirmesi yer aldı.

Yetkililer soruşturmanın derinleştirildiğini, bebeğin ölüm sürecine dair tüm ihmal iddialarının incelendiğini bildirdi.