3 gündür kayıptı! Cesedi çuvalda bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Serpil Girgin'in cesedi, komşusunun bahçesindeki bir çuvalda bulundu. 54 yaşındaki kadın, geçtiğimiz pazar günü evinden çıkarak komşusuna gitmek üzere ayrılmış, ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi ve polis ekipleri, kaybolan kadının bulunması için yoğun bir arama çalışması başlatmıştı.

Kayıp kadının bulunması için yürütülen arama çalışmalarında, polis ekipleri Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde şüpheli bir çuval fark etti. Yapılan inceleme sonrasında, çuvalın içinde Girgin'in cesedi olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, evin sahibi olan komşuyu gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Girgin’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı