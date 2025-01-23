3 gündür kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 71 yaşındaki Hüseyin Öztürk’ten üç gündür haber alınamaması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde Öztürk’ün yaşadığı evin camını kırarak içeri girdi. Ekipler, Hüseyin Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Öztürk’ün eşinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.