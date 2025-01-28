3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var

İstanbul Başakşehir’de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı. Aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikseri aracının karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var
Yayınlanma:

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde beton pompası aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iett kaza
Günün Manşetleri
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme
7 şehirde dolandırıcılık operasyonu
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı
BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu