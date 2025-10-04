3 ilçede 24 saat sürecek su kesintisi!
ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı’nın bazı mahallelerinde yarın sabah 08.00’den 6 Ekim Pazartesi 08.00’e kadar 24 saat süreyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Yayınlanma:
Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle üç ilçede 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, yarın sabah saat 08.00’de başlayacak kesintinin 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00’de sona ereceğini duyurdu.
Kesintiden etkilenecek bölgeler:
Çankaya: Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru’nun bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler’in üst kotları.
Yenimahalle: Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri.
Gölbaşı: Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri.
ASKİ, kesintiden etkilenecek vatandaşların önlem alması gerektiğini hatırlattı.