3 ilçede 24 saat sürecek su kesintisi!

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle üç ilçede 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, yarın sabah saat 08.00’de başlayacak kesintinin 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00’de sona ereceğini duyurdu.

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

Çankaya: Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru’nun bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler’in üst kotları.



Yenimahalle: Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri.



Gölbaşı: Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri.



ASKİ, kesintiden etkilenecek vatandaşların önlem alması gerektiğini hatırlattı.