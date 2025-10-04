3 ilçede 24 saat sürecek su kesintisi!

ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı’nın bazı mahallelerinde yarın sabah 08.00’den 6 Ekim Pazartesi 08.00’e kadar 24 saat süreyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
3 ilçede 24 saat sürecek su kesintisi!
Yayınlanma:

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle üç ilçede 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, yarın sabah saat 08.00’de başlayacak kesintinin 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00’de sona ereceğini duyurdu.

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

Çankaya: Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru’nun bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler’in üst kotları.

Yenimahalle: Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri.

Gölbaşı: Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri.

ASKİ, kesintiden etkilenecek vatandaşların önlem alması gerektiğini hatırlattı.

Manisa’da kız kardeşini kaynar suyla yakan ağabey ve babası tutuklandı! Suç kayıtları ortaya çıktıManisa’da kız kardeşini kaynar suyla yakan ağabey ve babası tutuklandı! Suç kayıtları ortaya çıktıYurt
Polislerin evden çalışma oyunu ortaya çıktı: 16 bin kez aynı tuşa bastılarPolislerin evden çalışma oyunu ortaya çıktı: 16 bin kez aynı tuşa bastılarDünya
CHP'ye ABD'de alacak davası: Genel Merkez yöneticileri ifadeye çağrılacakCHP'ye ABD'de alacak davası: Genel Merkez yöneticileri ifadeye çağrılacakGündem
ankara su kesintisi
Günün Manşetleri
Genel merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak
Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?
“Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz”
65 yaş üstüne tapuda sağlık raporu şartı mı geliyor?
Suç işleyen çocuklara ağır ceza geliyor!
10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Hamas, Trump’ın Gazze planına cevap verdi
Çok Okunanlar
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisi Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisi
Konut kredilerinde büyük fark! Konut kredilerinde büyük fark!
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
Meteoroloji’den kırmızı alarm! Meteoroloji’den kırmızı alarm!
Altın fiyatları el yakıyor! Altın fiyatları el yakıyor!