3 ilde daha petrol araması: Ruhsatlar resmileşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adana, Osmaniye ve Hatay’da yer alan kara sahalarında petrol arama çalışmalarına yeşil ışık yaktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
3 ilde daha petrol araması: Ruhsatlar resmileşti
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO), söz konusu illerdeki sahalarda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre TPAO, arama izni verilen bölgelerde petrol kaynaklarını tespit etmek üzere çalışmalar gerçekleştirecek.

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