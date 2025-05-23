3 ilde daha petrol araması: Ruhsatlar resmileşti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO), söz konusu illerdeki sahalarda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre TPAO, arama izni verilen bölgelerde petrol kaynaklarını tespit etmek üzere çalışmalar gerçekleştirecek.