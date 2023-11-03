3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 6 Kişi Tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözatlına alınırken bunlardan 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 6 Kişi Tutuklandı
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Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yurt genelinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde ikinci el alışveriş siteleri ve sahte hesaplar üzerinden verdikleri sahte ilanlar ile vatandaşları dolandırarak yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şebekeyi tespit etti. Söz konusu şahısların yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için 3 ilde harekete geçti. Mersin merkezli Adana ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulundukları adreslerde ekipler tarafından aramada gerçekleştirildi. Aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 cep telefonu, 14 banka kartı, 2 tabanca, 1 kılıç, 1 kelepçe, 1 flaş bellek, 3 sustalı çakı ile 12 bin 750 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonla 72 dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mersin # dolandırıcılık # operasyon
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