3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve Fetullah Gülen'in ölümü sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de olduğu 15 şüpheli yakalandı.

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3 ilde FETÖ operasyonu
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FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde, FETÖ’nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün askeri yapılanmasında eylem ve faaliyetlerine dair ifade ve teşhis beyanları olan, gizli haberleşme yöntemi "Bylock"u kullanan, güncel yapılanmada yer alan 13 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtiği, örgüt evlerinde kaldığı, sohbet ve toplantılara katıldığı da belirlendi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ayrıca Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de olduğu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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