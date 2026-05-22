3 kişi hayatını kaybetmişti: Hatay'da selde kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor
Hatay'da üç kişinin hayatını kaybettiği selin ardından sulara kapılan Deniz Hoşgel ve Musa Paşa'yı bulmak için dron ve iz takip köpekleriyle yürütülen operasyonlar sürüyor. Ekipler, iki arkadaşa ait olduğu düşünülen hasarlı otomobilin bulunduğu Karaçay mevkisinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İki gün önce başlayan ve dün de etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışların yol açtığı felakette üç kişi yaşamını yitirdi.
Samandağ ilçesinde sulara kapılarak gözden kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ile 20 yaşındaki Musa Paşa için başlatılan arama kurtarma faaliyetleri bugün de hız kesmeden devam ediyor.
Samandağ ilçesine bağlı Karaçay mevkisinde geniş bir alana yayılan çalışmalara çok sayıda resmi kurum ve sivil unsur destek veriyor.
AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma personelinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlara, sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekipleri de aktif olarak katılıyor. Arama tarama faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı bir takip yürütülüyor.
Bölgede havadan alan taraması için dronlar uçurulurken, karadaki aramalarda iz takip köpekleri kullanılıyor.
Sahadaki kesintisiz çalışmalar sırasında kritik bir bulguya ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, sel sularına kapılan Deniz Hoşgel ve Musa Paşa'ya ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobil tespit etti.
Bu gelişmenin ardından sahada görevli tüm birimler, strateji değiştirerek faaliyetlerini kaza yapan aracın bulunduğu alan ve çevresinde yoğunlaştırdı.
Kayıp iki gence ulaşmak amacıyla belirlenen bu yeni koordinatlarda arama çalışmaları sürdürülüyor.