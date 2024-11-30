3 şehirde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu

Yurt genelinde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Son olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır, Adana ve Mersin'de dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

3 şehirde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.