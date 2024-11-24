3 şehirde eğitime ara verildi!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de yarın eğitime ara verildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
3 şehirde eğitime ara verildi!
Yayınlanma:

Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kayseri

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybettiTürk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

okul tatili kayseri Niğde Nevşehir
Günün Manşetleri
Çin heyetinden Doğu Perinçek'e ziyaret
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Özgür Özel'den yeni anayasa açıklaması
Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı
Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
9 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi
AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı
Max Verstappen, F1'de 4. şampiyonluğunu kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı
Çok Okunanlar
Kars'ta gece şiddetli deprem Kars'ta gece şiddetli deprem
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Afyonkarahisar'da feci kaza Afyonkarahisar'da feci kaza
Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak