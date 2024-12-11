3 şehirde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün finans yapılanmasının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında bir yıllık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takipler sonucu, örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Almanya'dan gönderilen paraların, şüpheli M.K'nin kuryeler aracılığıyla, örgütü "diri tutmak" ve FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırmak için belirlenen kişilere ulaştırdığı saptandı.

ADANA, İSTANBUL VE MANİSA'DA OPERASYON

Araştırmaların ardından operasyon düğmesine basıldı. Örgütün finans ağına yönelik Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli yakalandı. M.K'nin de arasında olduğu zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerde 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.

Zanlılar arasındaki S.T. ve karısı H.T'nin evlerinde ele geçirilen iki sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.