3 Şehre Fırtına Uyarısı! Meteoroloji'den Açıklama Geldi

Yurdu etkisi altına alan fırtınalı hava ile ilgili Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamada Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

3 Şehre Fırtına Uyarısı! Meteoroloji'den Açıklama Geldi

Hafta sonundan itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı hava, hafta başında da etkisini göstermeye devam ediyor.

Yurt genelindeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada 3 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Yapıldı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına görülecek.

Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # fırtına # Hava durumu
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