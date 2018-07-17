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3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde oturdukları apartmanın 3'üncü kat balkonundan düşen Salih Mert (4), yaralandı.

3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, öğle saatlerinde, Gümüşova Kültür Mahallesi 308'inci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda, oturdukları 3'üncü katın balkonunda çevreyi izleyen Salih Mert, bir anda dengesini kaybedip düştü. Çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce
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