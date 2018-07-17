Olay, öğle saatlerinde, Gümüşova Kültür Mahallesi 308'inci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda, oturdukları 3'üncü katın balkonunda çevreyi izleyen Salih Mert, bir anda dengesini kaybedip düştü. Çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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