3 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: İBB kreşi için adli süreç başladı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Yuvamız İstanbul” kreşinde şiddet ve istismara maruz kaldığını iddia ederek yetkililere başvurdu.

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.’yi aynı mahallede bulunan İBB’ye ait “Yuvamız İstanbul” kreşine gönderdi. Aile, çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten geldikten sonra vücudunda morluklar fark etti.

Çocuğun durumundan şüphelenen aile, kreş yönetimiyle görüşmek istedi ve kamera kayıtlarını talep etti. Ancak iddiaya göre kreş yönetimi görüntüleri ilk etapta aileyle paylaşmadı ve suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile, karakola giderek kreşte görevli personel hakkında şikâyetçi oldu.

Anne, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve ‘burasında bir şey var’ dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri’de oldu' dedi. Silivri’ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı."

Anne, çocuğunun öğretmeni tarafından darbedildiğini öne sürerek süreci şöyle anlattı:

"Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul’un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu ’tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım’ dediler."

CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI İÇİN SUÇ DUYURUSU

"2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2’sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK‘ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB‘nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti."

“GEREKİRSE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE GİDERİM”

Baba ise yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum."

Aile, okul müdürü B.Z., sınıf öğretmeni E.Ö., yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulundu. İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia eden aile, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan kreşte eğitimin devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir."