3 yaşındaki çocuğa sigara içirilmişti: Anne gözaltına alındı

Eskişehir’de bir düğünde çekilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Kucağındaki 3 yaşındaki çocuğa sigara içirdiği iddia edilen anne hakkında “çocuğun sağlığını tehlikeye atmak” ve “aile yükümlülüğünü ihlal” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
3 yaşındaki çocuğa sigara içirilmişti: Anne gözaltına alındı
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün sırasında çekilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bir kadının kucağında oturan küçük bir çocuğa sigara içirdiği görüldü. Tepki çeken video üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişinin 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B. olduğu tespit edildi.

Savcılık, S.B. hakkında “sağlık için tehlikeli madde temini” ve “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçlamalarıyla gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne S.B.’nin işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Eskişehir
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