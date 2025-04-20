3 yaşındaki çocuğa sigara içirilmişti: Anne gözaltına alındı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün sırasında çekilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bir kadının kucağında oturan küçük bir çocuğa sigara içirdiği görüldü. Tepki çeken video üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişinin 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B. olduğu tespit edildi.

Savcılık, S.B. hakkında “sağlık için tehlikeli madde temini” ve “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçlamalarıyla gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne S.B.’nin işlemleri devam ediyor.