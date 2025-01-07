3 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısında uğradı

Ankara'nın Haymana ilçesinde, 13 yaşındaki Hayrettin G., boş bir arazide sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
3 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısında uğradı
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Olay, öğleden sonra okuldan çıkıp evine doğru yürüyen Hayrettin G.’nin sahipsiz sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale etmesi sonucu çocuk kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuğu Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu değerlendiren doktorlar, Hayrettin G.’yi Ankara’ya sevk etti.

Olayın ardından belediye ekiplerinin bölgedeki sahipsiz köpekleri topladığı görüldü.

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