Antalya'da 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca, yaşadığı sitenin havuzunda boğuldu. Adli Tıp'tan cenazeyi alan baba Ali Karaca, sitelerdeki denetimsizliğe tepki gösterdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'taki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı. Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



Mehmet Can'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, ceset torbası içinde görevli personel tarafından taşınarak morga götürüldü. Oğlunun cenazesini yakınları ile birlikte almaya gelen elektrik ustası Ali Karaca, DHA'ya yaşananları anlattı.







BABA, SİTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI



Oğlunun kız kardeşiyle birlikte sitenin havuzunda komşularının eşliğinde yüzdüğünü söyleyen Ali Karaca, “Komşumuz bir anlık dalgınlığından çocuğu görmüyor. 3 dakikalık bir süreçte bunlar yaşanıyor. Ben 2,5 yıl önce İstanbul'dan Konyaaltı'ndaki havuzlu siteye taşındım. Çocuk havuzu ile yetişkin havuzu arasına kıytırık iki tane demir atılmış. Normalde kırılmaz cam olması gerekiyor. Çünkü bu önlem küçük çocukların derin alana geçmesini önlüyor. Biz bu konuda çok feryat ettik. Bunun yapılmasını istedik. Hatta onlara 'Sizin çocuklarınız olmayabilir ama bizim çocuklarımız da sizin çocuklarınız sayılır, komşuyuz' dedik. Maalesef ki Konyaaltı'nda bu türlü 3 kuruşluk ihmaller var. Bu konuyla ilgili savcı beyle de görüştüm. İncelenmesini talep ettim. Tabi bizim canımız yandı. Bundan sonra küçük fidanlar, küçük çıkarlar gözetilerek heba olmasın. Sitelerdeki eksikler giderilsin, ihmal edilmesin. Her şey para değil. Ben dün çocuğuma canımı verirdim. Mal varlığım neyse onu da verebilirdim ama yapacak bir şey yok. Gitti mi gidiyor işte" diye konuştu.



Site yöneticiliğinin rant işi olduğunu öne süren Ali Karaca, özellikle yaz sezonunda havuz denetimlerinin amatör kişilere yaptırıldığını iddia etti.



Oğlunun 2 Temmuz tarihinde doğum gününü kutladığını yaşlı gözlerle anlatan Ali Karaca, “3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti. Takdiri ilahidir ama önlemleri de almak lazım. Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz. Lütfen, başka acılar yaşanmasın. Bu olaylar, '300-500 TL cebimde kalsın' düşüncesiyle gerekenlerin yapılmamasından kaynaklanıyor" dedi.



Mehmet Can Karaca'nın yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.