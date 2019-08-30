30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle İzmir ve Uşak'ta resepsiyon düzenlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.



Resepsiyonda, Kur'an okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin 97 yıl önce milli birlik ve bağımsızlık uğruna hiç düşünmeden şehadete koştuğu şanlı zaferlerden birini daha kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşın tüm kahramanları ve şehitlerini şükranla andığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık fikrinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin hiçbir şekilde vatanının bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Vatanımıza göz diken emperyalist güçler, bu ülkenin paylaşılacak bir ülke olmadığını görmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyet Devleti dünya devletleri arasında önde gelen bir yerdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar ülkemizi yarınlarda emin kılacaktır. Devletimiz ebediyen var olacaktır."

Gece için özel hazırlanan pasta, İzmir Valisi Ayyıldız ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Resepsiyona katılan gazi derneklerinin yöneticileri, Vali Ayyıldız'a plaket ve hediyeler verdi.



Uşak

Uşak Valiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyona, Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Uşak Valisi Kocabıyık, aziz milletin, 97 yıl önce kazandığı bu büyük zaferle bağımsızlığına göz dikmiş olan emperyalist mihraklara unutamayacakları büyük bir ders verdiğini söyledi.

Türk milletinin güçlü, köklü geçmişe sahip tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirten Vali Kocabıyık, "Bizlere bu şanlı zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclis'imizin tüm üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm neferlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimizi şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.