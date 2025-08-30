30 Ağustos’ta hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, 30 Ağustos’ta yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.
Hava Sıcaklığı:
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar:
Genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Marmara: Az bulutlu ve açık.
İstanbul: 29°C ☀️
Edirne: 33°C ☀️
Çanakkale: 31°C ☀️
Kırklareli: 32°C ☀️
Ege: Az bulutlu ve açık.
İzmir: 33°C ☀️
Muğla: 33°C ☀️
Denizli: 38°C 🔥
Afyonkarahisar: 34°C ☀️
Akdeniz: Parçalı bulutlu, doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 33°C 🌧️
Hatay: 30°C ⛈️
Antalya: 30°C ⛅
Burdur: 36°C ☀️
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 34°C ☀️
Konya: 34°C ☀️
Eskişehir: 35°C ☀️
Nevşehir: 31°C ☀️
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.
Bolu: 33°C ☀️
Düzce: 33°C ☀️
Zonguldak: 25°C 🌤️
Sinop: 30°C ☀️
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.
Samsun: 29°C 🌤️
Trabzon: 27°C 🌤️
Amasya: 38°C 🔥
Tokat: 40°C 🔥
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, güneydoğu yer yer parçalı bulutlu.
Erzurum: 33°C ☀️
Kars: 33°C ☀️
Malatya: 37°C ☀️
Van: 30°C 🌤️
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 40°C 🔥
Gaziantep: 35°C ☀️
Mardin: 36°C ☀️
Siirt: 38°C 🔥