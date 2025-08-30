30 Ağustos’ta hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.