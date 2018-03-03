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30 inşaat işçisi mağduriyet yaşıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 30 inşaat işçisi mağduriyet yaşıyor. Yeni devlet hastanesi inşaatında çalışan emekçiler, hakettikleri parayı alamadı

Yeni devlet hastanesinin inşaatında çalışmak için Ordu’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine geldiler. İnşaat bitmek üzere ama alacakları hala içerde.

İddiaya göre; ihaleyi alan yüklenici firma, kaba inşaatı resmi olmadan söz ile başka firmaya verdi. O firmada emekçilerin hakkını ödemedi.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi firma emekçileri açlığa ve evsizliğe mahkum etti.

Firma bazı işçilerin sigortalarını ya geç ya da hiç yatırmamış. İnşaatta bir işçi iş kazası geçirip hastaneye gidince, gerçek ortaya çıkmış.

Yaşadıkları sıkıntılara çözüm arayan emekçiler, çalmadık kapı bırakmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #inşaat işçisi #mağduriyet #Tekirdağ #Şarköy
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