30. Kattan Düşen 2 İşçi Yaşamını Yitirdi

Ankara'da, inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

30. Kattan Düşen 2 İşçi Yaşamını Yitirdi
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Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı.

Ayvalı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan 2 işçi henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

# Ankara
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