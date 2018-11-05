Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir bayiden 30 saniyede 12 cep telefonu çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Köseköy Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki Hasan Ali Koygun ve oğlu Deha Koygun'a ait telefon bayisinin önüne otomobille gelen 3'ü maskeli 5 kişi, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırarak içeri gidi.



Bir kişi otomobilde beklerken, diğer şüpheliler 30 saniyede 12 cep telefonu ile kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.



Sabah saatlerinde iş yerinin camlarının kırık olduğunu gören Hasan Ali Koygun, durumu polise bildirdi.



İş yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kayıtlarda, otomobille gelen 3'ü maskeli 5 şüphelinin kaldırım taşlarıyla iş yerinin camlarını kırması, bir kişinin aracın yanında beklemesi, diğer şüphelilerin ise bayideki telefonları ve kasadaki bir miktar parayı alarak otomobille olay yerinden uzaklaşması görülüyor.