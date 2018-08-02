İstanbul zeytinburnu'nda açık pencereyi fırsat bilen hırsız saniyeler içerisinde içeriye girdi. Hesaba katmadıkları bir şey vardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Açık pencereyi gördü. Tereddüt bile etmeden içeriye girdi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, Zeytinburnu Seyyid Nizam Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, yanından geçtiği evin penceresinin açık olduğunu fark etti.Bunu fırsat bilen ikliliden biri, tereddüt bile etmeden açık pencereden içeriye girdi. Diğeri de gözcülük yapmak için dışarıda bekledi.Yaklaşık 30 saniye süren soygunun ardından hırsız, girdiği pencereden atlayarak kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Hırsızların evden ne çaldığı henüz belirlenemezken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.