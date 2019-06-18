İzmir'deki Ulusal Tohum Gen Bankası'nda 30 yıldır eksi 18 derecede saklanan tohumlar toprakla buluştu. Üretim yenileme amacıyla 30 yıllık uykusundan uyandırılan kavun, karpuz ve kabak tohumları ilk günkü gibi ürün verdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, Ulusal Tohum Gen Bankası'nın özenle koruduğu yerli tohumlar, 30 yıl sonra yeniden ekildi ve ürün verdi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, 1963 yılında kurulan enstitünün Türkiye'deki tüm bitki tohumlarını topladığını, tohumların gelecek nesillere aktarılması için gen bankasında özenle korunduğunu anlattı.



Ulusal Tohum Gen Bankası'nın ağır ve çok önemli bir görevi var: Türkiye'nin sahip olduğu tohumları korumak. Onbinlece yerli tohum, 56 yıldır sıfırın altında 18 derecede özenle korunuyor.



Tohumlar, belirli periyotlarda çimlenme testlerine sokuluyor, çimlenme yeteneği azalanlar üretim yenileme çalışmasıyla tekrar güçlendiriliyor. Buğday, arpa gibi tahılların tohumları yaklaşık 100 yıl, kabakgiller familyasının türleri ise 30 yıl üretim yenilemeye ihtiyaç duymadan gen bankasında muhafaza ediliyor.



Ekilecek tohumlar hemen toprakla buluşmuyor. Tıpkı kuvözdeki bir bebek gibi alıştırma ortamına alınıyor. Özel koşullarda dış ortamın nemine ve sıcaklığına tekrar alışması sağlanıyor.



Alıştırma safhasından sonra ekilen tohumlar, aynı özelliklere sahip yeni tohumlar veriyor. Elde edilen tohumların yarısı, gelecek nesillere aktarılması için tekrar bankada korumaya alınıyor. Diğer ise ıslah çalışmalarında değerlendiriliyor. Islah edilen tohumlar gerekli çalışmaların ardından üreticinin kullanımına sunuluyor.



Yenileme için dikilen kavun, karpuz ve kabak tohumları, 30 yıl önceki verim ve özellikleri aynen korunuyor. Hiç bir şekilde değişikliğe uğramıyor.





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