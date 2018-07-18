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300 kişi hastanelik oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dün rahatsızlanan 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

300 kişi hastanelik oldu

Suşehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Suşehri Devlet Hastanesi'ne 300 kişi başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Serum takılan ve tedavi edilen vatandaşların taburcu edildiği belirtildi. 

Hastaneye başvuranlar, zehirlenmenin su şebekesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken, resmi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sivas #Suşehri
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