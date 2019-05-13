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301 maden şehidi anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 işçi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından anıldı.  Facianın 5'inci yılında gözü yaşlı aileler yakınlarının kabrine karanfil bıraktı

301 maden şehidi anıldı

Manisa Soma maden facasında şehit olan  301 işçi, mezarı başında anıldı.

13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 işçi için anma etkinliği yapıldı.

ŞEHİTLERİN MEZARI KARANFİLLERLE DONATILDI

Etkinlik Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından, düzenlendi.

Facianın 5'inci yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen STK temsilcileri şehitlikteki madenci anıtına çelenk bıraktı. 

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit madenciler için dua edildi. Facianın 5'inci yılında gözü yaşlı aileler yakınlarının kabrine karanfil bıraktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez ve Soma Şubeleri 301 madencinin mezarı başındaydı. 

Şehit madencilerin kabrine karanfil bırkan Maden İş Sendika yöneticileri, iş güvenliğine vurgu yaptı.

Şehit yakınlarının kurduğu Soma Madenciler Derneği'nin Başkanı Başkanı İsmail Çolak, facia ile ilgili hukuk mücadelesinin süreceğini söyledi. 

Manisa Baro Başkanı Ali Aslan, dava sürecini anlattı. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Manisa #soma
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