31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre 57 şehirde kar yağacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 1

Bursa
Bilecik
Sakarya

1 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 2

Kocaeli
Balıkesir
Tekirdağ

2 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 3

Kütahya
Uşak

3 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 4

Afyonkarahisar
Denizli
Manisa

4 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 5

Ankara
Konya
Eskişehir

5 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 6

Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir

6 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 7

Aksaray
Nevşehir
Niğde

7 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 8

Yozgat
Kayseri
Karaman

8 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 9

Sivas
Bolu
Kastamonu

9 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 10

Karabük
Sinop
Samsun

10 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 11

Amasya
Tokat
Gümüşhane

11 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 12

Bayburt
Ordu
Giresun

12 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 13

Trabzon
Rize
Artvin

13 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 14

Erzurum
Erzincan
Kars

14 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 15

Ardahan
Ağrı
Iğdır

15 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 16

Muş
Bitlis
Van

16 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 17

Bingöl
Tunceli
Elazığ

17 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 18

Malatya
Diyarbakır
Batman

18 19
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 19

Siirt
Şırnak
Mardin

19 19
kar yağışı meteoroloji kar yağacak mı