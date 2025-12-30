31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre 57 şehirde kar yağacak.
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli
Balıkesir
Tekirdağ
Kütahya
Uşak
Afyonkarahisar
Denizli
Manisa
Ankara
Konya
Eskişehir
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Yozgat
Kayseri
Karaman
Sivas
Bolu
Kastamonu
Karabük
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Gümüşhane
Bayburt
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Erzurum
Erzincan
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır
Muş
Bitlis
Van
Bingöl
Tunceli
Elazığ
Malatya
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Mardin