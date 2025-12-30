31 Aralık’ta okullar tatil mi? Kar tatili olan iller açıklandı

Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde 31 Aralık 2025 tarihinde eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli ise idari izinli sayılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
31 Aralık’ta okullar tatil mi? Kar tatili olan iller açıklandı
Yayınlanma:

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların kapalı olacağı bildirildi. Ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık’ta eğitime ara verildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu personeli bir gün idari izinli olacak.

KAYSERİ

Kayseri’de hava durumu verilerine göre etkisini artırması beklenen kar yağışı, buzlanma ve don riskine karşı il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

MALATYA

Malatya’da etkili olacak yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile kreşe çocuğu devam eden annelerin idari izinli olacağı açıklandı.

MARDİN

Mardin’de beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri ile anaokulu ve kreşe çocuğu giden kadın personel idari izinli tutulacak.

SİVAS

Sivas Valiliği, tüm resmi ve özel örgün-yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim yapılmayacağını duyurdu. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın çalışanlar, engelli, malul ve hamile personel idari izinli olacak.

Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen illerde, valiliklerden yapılacak yeni açıklamalar takip edilecek.

Bilimseverler toplanın: Yılın en iyi 12 görseli yayınlandıBilimseverler toplanın: Yılın en iyi 12 görseli yayınlandıBilim ve Teknoloji
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıŞeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıGündem
Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiMehmet Akif Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiGündem
kar tatili okullar yarın tatil mi
Günün Manşetleri
Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Türkiye Somali’de uzay limanı kuracak
Devlet korumasındaki 605 genç için yeni dönem
2025’in açlık yoksulluk sınırı belli oldu
Kar kapıda... o ilçeler dikkat!
O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını
İşsizlik Kasım ayında arttı
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon
Çok Okunanlar
3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı 3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
Altında sert düşüş sonrası rota değişti Altında sert düşüş sonrası rota değişti
30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Kar kapıda... o ilçeler dikkat! Kar kapıda... o ilçeler dikkat!