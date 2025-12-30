31 Aralık’ta okullar tatil mi? Kar tatili olan iller açıklandı

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların kapalı olacağı bildirildi. Ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık’ta eğitime ara verildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu personeli bir gün idari izinli olacak.

KAYSERİ

Kayseri’de hava durumu verilerine göre etkisini artırması beklenen kar yağışı, buzlanma ve don riskine karşı il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

MALATYA

Malatya’da etkili olacak yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile kreşe çocuğu devam eden annelerin idari izinli olacağı açıklandı.

MARDİN

Mardin’de beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri ile anaokulu ve kreşe çocuğu giden kadın personel idari izinli tutulacak.

SİVAS

Sivas Valiliği, tüm resmi ve özel örgün-yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim yapılmayacağını duyurdu. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın çalışanlar, engelli, malul ve hamile personel idari izinli olacak.

Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen illerde, valiliklerden yapılacak yeni açıklamalar takip edilecek.