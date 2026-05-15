33 il için kritik uyarı: Harita kırmızıya boyandı! Yarın gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji’nin 16 Mayıs Cumartesi gününe ait tahmin haritasına göre 33 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok il için yağış uyarısı yapıldı. İşte o iller...
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
Balıkesir
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Uşak
Kütahya
Eskişehir
Ankara
Kırıkkale
Çankırı
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çorum
Amasya
Tokat
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Muş
Bitlis
Hakkari
Şırnak
Siirt
Batman
Diyarbakır
Mardin