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33 yıldır müzik öğretmeni: Mustafa Gençyılmaz sanat ile engelleri aştı

33 yıldır müzik öğretmenliği yapan görme engelli Mustafa Gençyılmaz’ın yaşam öyküsü... Gençliğinde baston kullanmaktan utandığını anlatan Gençyılmaz, genç engellilere Mevlana'nın “Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün” sözlerini örnek almalarını söyledi. Sanat ile engelleri aşan, engelszilerden farksız bir yaşam süren Gençyılmaz “Çocuklarınızı saklamayın gün yüzüne çıkarın” diyerek ailelere seslendi

33 yıldır müzik öğretmeni: Mustafa Gençyılmaz sanat ile engelleri aştı

İlkokulda akordeon ile tanıştı. 12 yaşında ilk bestesini yaptı.  Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji bölümünü bitirdi. 33 yıldır müzik öğretmenliği yapıyor, hem de görmeyen gözlerine rağmen.

Mustafa Gençyılmaz’ın 60 yıldır gözleri kapalı… Ancak ona kim görme engelli diyebilir? Çünkü Gençyılmaz, engeli olmayanlardan önde bir yaşam sürüyor.

Mustafa Gençyılmaz İzmir’de Âşık Veysel Görme Engelliler Okulu’nda müzik öğretmenliği yapıyor.  Kendi gibi göremeyenleri yetiştiriyor.

Kentlerdeki sarı şeritleri eleştiren Gençyılmaz, en fazla merdivenlerde rahat ettiklerini söyledi.

Mustafa öğretmen, engelli yurttaşların ailelerine çağrı yaptı, “çocuklarınızı gün yüzüne çıkarın” dedi.

HABER: UFUK AKKAYA 
KAMERA:  ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir #mustafa gençyılmaz
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