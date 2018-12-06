Adıyaman'da Pakize ve Mahmut Aytemir çifti, uzun yıllardır satışını yaptıkları saleple soğuk kış günlerinde hem vatandaşların içini ısıtıyor hem de ekmek paralarını kazanıyor...

Kış soğuğunda üşümüşsünüz, ellerinizi nefesinizle ısıtmaya çalışıyorsunuz. İşte o anda imdadınıza Mahmut Usta yetişiyor ve tarçın kokulu sıcacık bir bardak salebi avcunuza bırakıyor...



Adıyaman'da 33 yıllık salep ustası Mahmut Aytemir, eşi Pakize hanım ile birlikte yaptıkları salep satışıyla, soğuk kış akşamlarında hem vatandaşların içini ısıtıyor hem de ekmek paralarını kazanıyor.



Evlerinde büyük özenle hazırladıkları salebi, Mimar Sinan Parkı önüne kurdukları tezgahta yağmur, kar demeden gece geç saatlere satan çift, müşterilerinin memnuniyetinin kendilerine soğuğu unutturduğunu söylüyor.



Doktorlar, rahatsızlığı nedeniyle Mahmut Usta'nın soğukta kalmasını yasaklamış. Ancak O eşi Pakize hanım'ı yalnız bırakmak istemiyor. Yetkililerden tek bir talepleri var; soğuktan korunacakları kapalı bir mekan..



ulusal.com.tr