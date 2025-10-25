34 yıl sonra gerçeği öğrendi! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Nevşehir’de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan Ayşe Taş, uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin sonunda önce annesinin, ardından babasının kimliğine ulaştı. Ancak bu süreçte “öldü denilerek gömüldüğü” kendi mezarını buldu.

Adli tıp raporuyla kimliği kesinleşen Taş, mahkeme kararıyla soyadını değiştirerek gerçek ailesinin soyadını aldı. Artık “Ayşe Neşeli” değil, “Ayşe Taş” olarak yeni kimliğiyle hayatına devam edecek.

“Artık yeniden doğuyorum” diyen Ayşe Taş, şunları söyledi:

ARTIK KİM OLDUĞUMU BİLİYORUM

“Bu süreçte çok zorluklar yaşadım, çok mücadele ettim. 34 yılın sonunda yeni kimliğim için başvuruda bulundum. Soyadım artık Neşeli değil Taş olarak geçiyor. Yeni kimliğime kavuşuyorum, yeniden doğuyorum. Artık kim olduğumu biliyorum, vicdanen rahatım.”

Ayşe Taş, ailesini para için aradığı yönündeki iddialara da tepki gösterdi:

“Benim tek amacım kim olduğumu öğrenmekti. Kimseden maddi beklentim olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.”

Henüz 1 günlükken cami avlusuna bırakılan Ayşe Taş, 12 yaşına kadar evlatlık ailesiyle yaşadı. Üvey annesinin ölümünün ardından evden kaçan Taş, polis ile üvey babasının konuşmalarını duyunca evlatlık olduğunu öğrendi.

18 yaşına geldiğinde biyolojik ailesini bulmak için hukuk mücadelesi başlattı. Televizyon programına katılmasıyla gelen bir ihbar sonucu annesinin kimliğine ulaştı. Mezarı açılarak yapılan DNA testiyle annesinin L.S. olduğu kesinleşti. Ardından yapılan ikinci testte babasının Ömer Taş olduğu ortaya çıktı.

Ayşe Taş, en büyük şoku annesinin ölümünden sonra yaşadı:

KENDİ MEZARIMI BULDUM

“Annemi bulduktan sonra çevredeki herkes doğumdan sonra bebeğin öldüğünü ve mezarlığa gömüldüğünü söylemiş. Meğer o mezar benimmiş. Yani ailemi ararken kendi mezarımı buldum.”

Mahkeme kararıyla soyadını değiştiren Ayşe Taş, artık kimlikte “Ayşe Taş” olarak yer alıyor. “Artık bir soyağacım var” diyen genç kadın, “Baktığımda dedemi, halamı, amcamı görebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Nevşehir merkezde kayıtlıydım, şimdi Gülşehir’e bağlıyım. Hayatıma oradan devam edeceğim.” dedi.