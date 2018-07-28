Aydın'ın Magnesia Antik Kenti kazılarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu. Bölgede 34 yıldır süren kazılarda bulunan heykeller heyecan yarattı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti kazılar 34 yıldır sürüyor. Çalışmalar sonucu yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykele gün ışığına çıkarıldı.



Kazı başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl heykellerin Hellenistik-Roma dönemine ait olduğunu söyledi.



Aynı mekanda bulunan 4 kadın, 1 erkek ve cinsiyeti belirlenemeyen heykellerin çok iyi korunarak günümüze ulaşması dikkat çekici.



Antik kentin, heykellerle de öne çıkan bir yapısının olduğunu vurgulayan Bingöl, "Bundan sonraki günlerde de aynı şekilde yeni buluntularla karşılaşabiliriz" dedi.



2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen heykeller üzerindeki incelemeler tamamlandığında 34 yıldır süren kazılarda önemli bir ilerleme kaydedilecek.



ulusal.com.tr