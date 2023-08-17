Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan gruplarla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Suriye, Pakistan, Irak, İran, Fas ve Libya uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.