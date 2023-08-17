35 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 35 üzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

35 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan gruplarla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Suriye, Pakistan, Irak, İran, Fas ve Libya uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # düzensiz göçmen
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