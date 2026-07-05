35 gündür kayıptı! Üniversiteli genç ormanda ağaca asılı bulundu

Genç üniversitelinin cansız bedeni ağaca asılı halde bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ SONLANDIRILMIŞTI

Hamza Duras’ın kaybolmasının ardından ailesinin ihbarıyla harekete geçen AFAD, jandarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma timleri ve çok sayıda gönüllü vatandaş, Safranbolu ve çevresindeki kırsal alanları adeta abluka altına almıştı.

18 Günlük Yoğun Mesai: Ekipler, fiziki şartların zorlu olduğu engebeli arazilerde aralıksız olarak 18 gün boyunca yoğun bir arama tarama faaliyeti yürüttü.

İz Bulunamamıştı: Teknolojik imkanlar, arama kurtarma köpekleri ve dronların da kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamaması üzerine, arama faaliyetleri geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırılmıştı.

ORMANDAKİ KOKU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Acı olay, Safranbolu ilçesinde hayvancılık yapan yerel bir çobanın sürülerini otlatmak için ormanlık alana girmesiyle ortaya çıktı.

Çoban Fark Etti: Ormanın derinliklerinde hayvanlarını otlatan çoban, rüzgarın da etkisiyle yayılan yoğun bir koku fark etti. Kokunun geldiği yöne doğru ilerleyen çoban, bir ağaca asılı halde duran bir şahsı görünce büyük bir şok yaşadı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede şahsın uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmalarında ise acı gerçek netleşti; hayatını kaybeden kişinin 35 gündür aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras olduğu tespit edildi.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme (OYİ) ekiplerinin dağlık arazide gerçekleştirdiği detaylı delil toplama çalışmalarının ardından, Hamza Duras'ın cansız bedeni ağaçtan indirildi.

Gencin ölümünün bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun, kesin ölüm saatinin ve nedeninin yasal olarak netleştirilmesi amacıyla cenaze, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayın arkasındaki sır perdesini aralamak adına başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.