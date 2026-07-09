3,5 yaşında kaybolmuştu! Evrim Atış'tan 8 yıldır haber alınamıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2018 yılında kaybolan Evrim Atış'tan aradan geçen 2 bin 921 güne rağmen hiçbir iz bulunamadı. Anne ve babasının çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanıp sonrasında serbest bırakıldığı olayda, 8 yıldır devam eden belirsizlik sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
3,5 yaşında kaybolmuştu! Evrim Atış'tan 8 yıldır haber alınamıyor
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Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde yaşanan kayıp vakasında yıllardır süren bekleyiş devam ediyor. Ailesi tarafından en son yayladaki çadırlarının önünde görülen ve o günden bu yana ulaşılamayan küçük çocuğun dosyası gizemini korumayı sürdürüyor.

ÇADIRIN ÖNÜNDE KARDEŞİYLE OYNARKEN SIRRA KADEM BASTI

Olay, 10 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Anne Dilek Atış, 3,5 yaşındaki kızı Evrim'i kardeşiyle birlikte oyun oynaması için yaylada kurdukları çadırın önüne bıraktı. Kısa bir süre sonra çocuğun yerinde olmadığını fark eden aile, kendi imkânlarıyla çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri, yayla ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları yürüttü ancak küçük kıza dair hiçbir ize rastlanmadı.

Soruşturma süreci, ebeveynlerin kolluk kuvvetlerine verdiği ifadelerdeki tutarsızlıklar üzerine farklı bir yöne evrildi. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı. Soruşturma aşamasında baba Burhan Atış, kızının bir traktör kazasında öldüğünü ve cansız bedenini kendi babasının mezarına gömdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine söz konusu mezar açılarak incelendi fakat mezarda çocuğa dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Anne Dilek Atış'ın da farklı tarihlerde birbiriyle uyuşmayan beyanlarda bulunması adli süreci uzattı.

EBEVEYNLER SERBEST KALDI

Yürütülen hukuki süreçte tutuklu bulunan anne ve baba, ilerleyen aylarda adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Anne Dilek Atış 109 günlük tutukluluğun ardından 8 Kasım 2018 tarihinde serbest kalırken, baba Burhan Atış ise 165 gün cezaevinde kaldıktan sonra 4 Ocak 2019'da salıverildi. Meydana gelen olayın üzerinden tam 8 yıl geçmiş olmasına karşın, Evrim Atış'ın akıbetine dair henüz hiçbir bilgiye ulaşılamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat turhal
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