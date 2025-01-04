3.5 yaşındaki Efe evinde ölü bulunmuştu: Anneden kan donduran itiraf geldi

Olay, Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın zemin katında yaşandı. Cansever Kalfa (23), çöp atmaya çıktıktan sonra eve döndüğünde oğlunu boğazında eşofman ipiyle bulduğunu ve komşularından yardım istediğini iddia etti. Yardıma gelen komşuları, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla keserek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Anne Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü'ne verdiği ifadede suçunu kabul etti. Eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenen Kalfa, "Eşimin ilişki yaşadığını öğrendim ve dayanamadım, bir anlık öfkeyle oğlumu boğdum" dedi.

Gözaltına alınan anne, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Efe Mahmut Kalfa’nın cenazesi otopsi sonrası babasının ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün öğleden sonra Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Zonguldak’taki bu acı olay, şehirde büyük bir üzüntü yaratırken, kamuoyu adaletin bir an önce sağlanmasını bekliyor.