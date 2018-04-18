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3,5 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, E.T.'nin evinin önünde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu vurulan 3,5 yaşındaki Ferman Göktepe, yaşamını yitirdi.

3,5 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi

Emirdağ'a bağlı Adayazı köyünde dün akşam E.T.'nin evinin önünde temizlediği kendisine ait tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin yakınında oynayan Ferman Göktepe'ye isabet etti. Göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Ferman Göktepe, yakınları tarafından götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından E.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Afyon #emirdağ #ferman göktepe #tüfek
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