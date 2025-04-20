35 yılın en kurak Mart ayı: Türkiye susuzluk alarmı veriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre Türkiye, son 35 yılın en kurak mart ayını yaşadı. Uzmanlar, normalin yarısından az yağış alan ülke genelinde susuzluk riskine dikkat çekiyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlarda düşüşler kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
35 yılın en kurak Mart ayı: Türkiye susuzluk alarmı veriyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye bu yıl son 35 yılın en düşük mart ayı yağışlarını aldı.

Mart ayında Türkiye genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 28,8 kilogramda kaldı. Bu rakam, uzun yıllar ortalaması olan 61,2 kilogramın ve geçen yıl mart ayında kaydedilen 69,5 kilogramın oldukça altında. Yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59 oranında azaldı.

EGE’DE KRİTİK SEVİYE: YAĞIŞLAR YÜZDE 79 AZALDI

Raporda, Ege Bölgesi kuraklığın en yoğun hissedildiği yer oldu. Bölgede yağışlarda yüzde 79’luk bir düşüş yaşanırken, Marmara’da yüzde 39, İç Anadolu’da yüzde 35, Karadeniz’de ise son 32 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

Manisa, mart ayında yüzde 91’lik yağış azalmasıyla dikkat çekti ve ülke genelinde en büyük düşüşün yaşandığı il oldu. İzmir, Aydın, Uşak ve Denizli gibi illerde ise yağışlar normale göre yüzde 80’den fazla azaldı.

ANKARA’DA METREKAREYE SADECE 5,1 KİLOGRAM YAĞIŞ

Mart ayı boyunca metrekareye en az yağış düşen il, yalnızca 5,1 kilogram ile Ankara oldu. Buna karşılık Tunceli, 89,2 kilogram ile en fazla yağış alan il olarak kayıtlara geçti.

Erzincan’da ise yağışlarda yüzde 35’lik bir artış gözlemlendi. Erzurum’un kuzey kesimlerinde de benzer şekilde artışlar yaşanırken, bu durum genel tabloyu değiştirmeye yetmedi.

1991-2020 yılları arasındaki verilere göre mart ayında ortalama 11,3 gün yağış görülüyordu. 2025 mart ayında ise bu sayı neredeyse yarıya düşerek 6,4 güne geriledi.

İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Adana, Ankara, Çankırı gibi illerde yağışlı gün sayısı zaman zaman sadece 1 güne kadar indi. Buna karşılık Karadeniz’in doğusunda bazı illerde 15 ila 20 gün arasında yağışlı günler yaşandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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