36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu evinde ölü bulundu. Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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İzmir'in Foça ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Pelin Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı