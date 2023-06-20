37 ilde Tiktok operasyonu: Fenomenlerle çalışan çete çökertildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu TikTok üzerinden sanal para ticaretiyle kara para aklayan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin sosyal medya fenomenleriyle birlikte, TikTok’u 1,2 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi. Soruşturmayla ilgili olarak 120 kişi gözaltına bulunuyor.

Sosyal medya platformu TikTok’taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek harekete geçti.

Yayıncılara para gönderen hesapları inceleyen ekipler, para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi.

Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye aldı.

Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin TikTok’ta “Jeton” adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.

Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar lira zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.



TikTok, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince Tiktok bu iadeleri kendi hesabından yaptı.