39 suç kaydı olan sevgili gözaltında: Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü

Çanakkale’de erkek arkadaşının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın’ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, 18 Aralık günü öğle saatlerinde, saat 14.40 sularında Çanakkale’nin merkezinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddialara göre, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın, erkek arkadaşı B.K.'nın (25) ikamet ettiği evde aniden fenalaştı. Genç kadının evde hareketsiz halde yattığını fark eden erkek arkadaşı B.K., durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbarın hemen ardından adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

Durumu kritik olan Yalçın, sağlık ekiplerinin zamana karşı yarışıyla Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına ve tıbbi müdahalelere rağmen üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın hayata tutunamadı. Genç kadının ani ölümü şüphe uyandırırken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin bilimsel olarak tespit edilmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

39 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden genç kızın erkek arkadaşı B.K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, şüpheli B.K.'nın geçmişte işlediği çeşitli suçlardan dolayı toplam 39 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale
