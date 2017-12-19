Konya'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Samet A. (26), otomobiliyle 1 otobüs ile 1'i polis aracı olmak üzere 4 otomobile çarparak durabildi.

Konya'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Samet A. (26), otomobiliyle 1 otobüs ile 1'i polis aracı olmak üzede 4 otomobile çarptarak durabildi. Samet A., gözaltına almınır çarptığı araçlardan birinin sahibi Yaşar Yalçın, otomobilini yaklaşık 2 saat önce tamirciden aldığını belirtti.



Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Polis, kentin en işlek bölgesi olan Alaeddin Bulvarı'nda kontrolsüz araç kullanan Samet A. yönetimindeki 42 FAZ 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Samet A., 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Samet A., polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Aslan Kışla Caddesi'ne geldi. Burada kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araca, sonra Harun Doğanay'ın kullandığı yolcu dolu 42 ADK 50 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kaçmaya devam etmek isteyen Samet A., aynı kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği için önce Yaşar Yalçın'ın kullandığı 43 RD 809 plakalı otomobile, sonrada kendisini kovalayan polis aracına çarparak durabildi. Samet A., bu sırada polis tarafından gözaltına alındı. Şans eseri çarptı araçlarda yaralanan olmadı. Samet A.'nın otomobiliyle çarptığı araçlardan birinin sahibi Yaşar Yalçın, "Otomobilimi sanayiden yaklaşık 2 saat önce çıkarmıştım. Tamir oldu ve bin 500 lira masraf tutmuştu. Şimdi bir o kadar daha masraf olacak" dedi.