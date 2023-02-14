4 arama kurtarma köpeği 74 kişinin kurtarılmasına vesile oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Arama Kurtarma (PAK) bünyesindeki canlı arama kurtarma köpekleri, Kahramanmaraş'ta 74 kişinin enkazlardan sağ çıkarılmasını sağladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarına PAK da destek veriyor.

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan katılan PAK ekibinde "Işıl", "Hermes", "Haçiko" ve "Max" isimli 4 canlı arama kurtarma köpeği de yer alıyor.

Canlı arama kurtarma köpekleri, bugüne kadar 39 noktada enkaz altındaki 74 kişiye ulaşılmasını sağladı.

"ONLAR BİZİM DİĞER YARIMIZ"

PAK ekibinde yer alan Onur Önler, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından 4 personel ve 4 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara katıldıklarını belirtti.

Önler, köpeklerin canla başla depremzedeler için çalıştığını ifade ederek, "Bugüne kadar 39 enkazda görev yaptık. 74 vatandaşımızın kurtarılmasına vesile olmuşuz." dedi.

PAK Köpek Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 2 yıl önce canlı insan arama kurtarma kursuna katıldıklarını anlatan Önler, "Köpeklerle birlikte hareket ediyoruz. Onlar bizim diğer yarımız gibi bir şey oluyor. Şu ana kadar birçok ülkenin ekiplerini gördük. Avusturya, Macaristan, İsrail, Çin ekiplerinin köpekleriyle enkazlarda arama kurtarma yaptık." diye konuştu.

# deprem # Kahramanmaraş

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